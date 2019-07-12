В PlayStation Store распродают Overwatch и Diablo III

Это акция «Предложение На Выходные». Она даёт скидки на 9 игр. Пусть позиций не так уж много, но снижение цен очень хорошее — до 71%.
Так, издание Legendary Edition Overwatch теперь стоит 1088 рублей (вместо 3299).
Dead Cells — 1199 рублей (вместо 1799).
Diablo III: Eternal Collection — 1159 рублей (вместо 3999), а дополнение Diablo III: Возвращение некроманта — 423 рубля (вместо 799).
Комплект RIDE 3 - Gold Edition обойдётся в 2299 рублей (вместо 5799).
В PlayStation Store сейчас идут ещё четыре распродажи. Закончатся они 25 июля.