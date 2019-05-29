В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж

Если у вас есть платная подписка PlayStation, то вам повезло: магазин даёт двойные скидки на игры. Так на отдельных тайтлах можно сэкономить до 80%. Две другие распродажи называются «Игры до 1100 рублей» и «Игры до 360 рублей». Думаем, объяснять тут ничего не нужно.

Вот одни из самых выгодных предложений в PlayStation Store: