В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж

Если у вас есть платная подписка PlayStation, то вам повезло: магазин даёт двойные скидки на игры. Так на отдельных тайтлах можно сэкономить до 80%. Две другие распродажи называются «Игры до 1100 рублей» и «Игры до 360 рублей». Думаем, объяснять тут ничего не нужно.
Вот одни из самых выгодных предложений в PlayStation Store:
- Assassin's Creed Origins теперь стоит 2679 рублей в обычном режиме и 1359 рублей для подписчиков PS Plus (вместо первоначальных 3999 рублей).
- Far Cry 5 — 2799 рублей для простых смертных и 1599 рублей для обладателей подписки (вместо 3999 рублей).
- Fallout 4 — 1299 рублей и всего 599 рублей (вместо 1999 рублей) для... да, вы уже догадались для кого.
- Dying Light — за 899 рублей и 784 рубля (вместо 2299 рублей).
- Dragon Age: Inquisition с 80-процентной скидкой за 359 рублей.
Все три распродажи продлятся до 13 июня.