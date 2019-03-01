В PlayStation Store запустили распродажу «Предложение на Выходные»

Компания Sony объявила о запуске в PlayStation Store распродажи «Предложение на Выходные» для владельцев PlayStation 4. В рамках акции предлагается ряд игр со скидками до 60%. Акция действует до 6 марта 2019 года. Также действует «Предложение недели» на футбольный симулятор PES 2019, тоже до 6 марта.
На распродаже «Предложение на Выходные», например, можно «ухватить» коллекцию Dishonored, симулятор парка динозавров Jurassic World Evolution и Wolfenstein II: The New Colossus:
- Jurassic World Evolution (скидка 72%) — 199 рублей вместо 4299
- Jurassic World Evolution Deluxe Edition (скидка 67%) — 1499 рублей вместо 4599
- Elite Dangerous (скидка 46%) — 799 рублей вместо 1499
- Elite Dangerous: Commander Deluxe Edition (скидка 66%) — 1199 рублей вместо 3599
- Dishonored: The Complete Collection (скидка 59%) — 1749 рублей вместо 4299
- Spintires: MudRunner – American Wilds Edition (скидка 42%) — 1499 рублей вместо 2599
«Предложение недели»:
- Pro Evolution Soccer 2019 Standard Edition (скидка 81%) — 719 рублей вместо 3799
- Pro Evolution Soccer 2019 David Beckham Edition (скидка 79%) — 899 рублей вместо 4399
- Pro Evolution Soccer 2019 Legend Edition (скидка 78%) — 1069 рублей вместо 4999