В PlayStation Store запустили распродажу «Предложение на Выходные»

Компания Sony объявила о запуске в PlayStation Store распродажи «Предложение на Выходные» для владельцев PlayStation 4. В рамках акции предлагается ряд игр со скидками до 60%. Акция действует до 6 марта 2019 года. Также действует «Предложение недели» на футбольный симулятор PES 2019, тоже до 6 марта.

На распродаже «Предложение на Выходные», например, можно «ухватить» коллекцию Dishonored, симулятор парка динозавров Jurassic World Evolution и Wolfenstein II: The New Colossus: