В PlayStation Store запустили распродажу «Предложение на Выходные»

Компания Sony объявила о начале в PlayStation Store новой распродажи. В «Предложении на Выходные» участвуют почти пара десятков популярных игр. В том числе, предлагаются комплекты из двух игр по специальной цене, например, DOOM и Wolfenstein II, Prey + Dishonored 2.

Среди интересных предложений: