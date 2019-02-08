В PlayStation Store запустили распродажу «Предложение на Выходные»

Компания Sony объявила о начале в PlayStation Store новой распродажи. В «Предложении на Выходные» участвуют почти пара десятков популярных игр. В том числе, предлагаются комплекты из двух игр по специальной цене, например, DOOM и Wolfenstein II, Prey + Dishonored 2.
Среди интересных предложений:
- Prey – 719 рублей вместо 2699, скидка-73%
- Sims 4 – 1199 рублей вместо 2499, скидка-52%
- FIFA 19 – 1999 рублей вместо 3999, скидка 50%
- DOOM + Wolfenstein II – 1399 рублей вместо 2559, скидка 45%
- Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX – 1942 рубля вместо 2899, скидка 33%
- Earth Defense Force 5 – 2519 рублей вместо 3599, скидка 30%
- Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. – 1399 рублей вместо 1879, скидка 25%
- Prey + Dishonored 2 – 2199 рублей вместо 2749, скидка 20%