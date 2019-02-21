В PlayStation Store запустили сразу несколько распродаж

Компания Sony объявила о начале в PlayStation Store сразу нескольких новых распродаж — «Игры дешевле 1500 рублей» и «Игры дешевле 720 рублей», акция на игры компании Ubisoft, а также предложение недели на SoulCalibur VI.
В разделе «Игры до 1500 рублей»
предлагаются, например, Tales of Berseria за 899
Dark Souls III: Deluxe Edition за 1199
Project Cars за 1199
стандартное издание Injustice 2 за 1199
This is The Police 2 за 799
и Pillars of Eternity Complete Edition за 899 рублей
В «Игры до 720 рублей»
Dark Souls 2 Scholar of the First Sin за 599
Yakuza Kiwami за 599
Little Nightmares за 574
Risen 3 за 359
Soma за 719
Ruiner за 599 рублей
и другие игры. Акции продлятся до 7 марта.
До 28 февраля стандартное издание SoulCalibur VI предлагается за 1999 рублей вместо 4099 со скидкой 51%
Deluxe-издание — за 2899 вместо 5899 со скидкой 50%, а комплект дополнений Season Pass – за 899 рублей вместо 2199 рублей со скидкой 59%.
Ubisoft предлагает ряд своих игр и дополнений к ним по сниженным ценам:
- Assassin's Creed: Истоки – 1499 вместо 3999, скидка 62%
- Assassin's Creed: Одиссея – 1999 рублей вместо 3999, скидка 50%
- Assassin's Creed: Одиссея Ultimate Edition – 3999 вместо 7049, скидка 43%
- Far Cry 5 – 1799 вместо 3999, скидка 55%
- Золотое издание The Crew 2 – 2899 вместо 5499, скидка 47%
- Специальное издание The Crew 2 – 1199 вместо 4599, скидка 73%
- Обычное издание The Crew 2 – 1199 вместо 3999, скидка 70%
- South Park: The Stick of Truth в комплекте с South Park: The Fractured but Whole – 1799 вместо 3999, скидка 55%
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands стандартное издание – 899 рублей вместо 2599, скидка 65%
- For Honor Complete Edition – 2899 вместо 5999, скидка 51%
- The Division Gold Edition – 1199 вместо 5199, скидка 76%
- The Division стандартное издание – 599 рублей вместо 2599, скидка 76%