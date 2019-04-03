В PlayStation Store запустили «Весеннюю распродажу»

Компания Sony объявила о запуске в PlayStation Store акции «Весенняя распродажа» для владельцев PlayStation 4. В рамках акции предлагается ряд игр со скидками свыше 80%. Акция действует до 5 мая 2019 года.
Среди интересных предложений:
- Onrush (скидка 82%) — 599 рублей вместо 3499
- Far Cry 5 (скидка 70%) — 1199 рублей вместо 3999
- Assassin’s Creed Origins: Deluxe Edition (скидка 67%) — 1499 рублей вместо 4599
- Hollow Knight (скидка 42%) — 499 рублей вместо 1029
- Far Cry 5 + Far Cry New Dawn (скидка 60%) — 2899 рублей вместо 7399
- The Evil Within (скидка 60%) —1599 рублей вместо 3999
- Detroit: Become Human (скидка 55%) — 1799 рублей вместо 3999
- Assassin’s Creed Odyssey (скидка 50%) — 1999 рублей вместо 3999
- Gran Turismo Sport (скидка 47%) — 1199 рублей вместо 2299
- Marvel’s Spider-Man (скидка 42%) — 2299 рублей вместо 3999
- Shadow of the Tomb Raider (скидка 40%) — 1299 рублей вместо 2199
- Horizon Zero Dawn: Complete Edition (скидка 37%) — 1799 рублей вместо 2899
- Spyro + Crash Remastered (скидка 36%) — 2899 рублей вместо 4599
- A Way Out (скидка 33%) — 1199 рублей 1799
- Darksiders III (скидка 31%) — 2599 рублей вместо 3799
- Tetris Effect (скидка 30%) — 1609 рублей вместо 2299