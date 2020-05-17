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В последнюю Half-Life добавили световые мечи и зомби
Пользовательский мод
В марте игровой мир взорвала новая Half-Life: Alyx для виртуальной реальности (VR). Выход игры даже заставил людей скупить VR-гарнитуру. Недавно в игре появилась поддержка пользовательских модов, и один моддер добавил в последнюю Half-Life световые мечи и зомби.
Сообщается, что игрок с ником yolokas добавил в Half-Life: Alyx сразу три вида световых мечей. Один из них стандартный, другой — с двумя лезвиями, а третий — с удлинённым лезвием.
Кроме того, в игре появилась уровень, где можно сразиться на мечах с зомби. Помимо них там ещё и можно порубить хэдкрабов.
На видео показано, как это всё выглядит. Конечно, долго играть в такое наскучит, но повеселиться какое-то время можно.