В последнюю Half-Life добавили световые мечи и зомби

Сообщается, что игрок с ником yolokas добавил в Half-Life: Alyx сразу три вида световых мечей. Один из них стандартный, другой — с двумя лезвиями, а третий — с удлинённым лезвием.

Кроме того, в игре появилась уровень, где можно сразиться на мечах с зомби. Помимо них там ещё и можно порубить хэдкрабов.

На видео показано, как это всё выглядит. Конечно, долго играть в такое наскучит, но повеселиться какое-то время можно.