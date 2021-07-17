В приставке Steam можно будет заменить SSD

Гейб отвечал на письма пользователей, и его спросили, есть ли смысл покупать самый дорогой вариант Steam Deck с 512 ГБ. Может быть разумнее купить более дешёвую версию с меньшим объёмом памяти и установить SSD.

Как оказалось, у Steam Deck действительно есть слот для SSD формата M.2 2230. Это формат самых маленьких накопителей. Такие редко продаются отдельно. Valve дала понять, что обычным пользователям заниматься установкой SSD не стоит. Видимо, разумнее будет раскошелиться на вариант консоли с самым большим объёмом памяти.