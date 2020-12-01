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В PS5 обнаружили автоматическую запись эмоций игроков при победе или поражении в играх
Переслушивать будет забавно
Пользователи Reddit обнаружили в новой консоли PlayStation 5 автоматическую запись эмоций игроков при победе или поражении в играх.
Игроки рассказали, что PS5 автоматически записывает небольшое видео с экрана при получении трофея в игре. При этом записываются и эмоции игрока. Например, то, как он радостно вскрикивает.
Один из пользователей рассказал, что нашёл сохранённое видео со своим криком при просмотре ключевых моментов в Demon's Souls. Игрок поделился роликом в Reddit:
По сути, консоль использовала микрофон геймпада DualSense без ведома игрока. Некоторые люди отметили, что кому-то может и не понравиться такая функция, но они рады наличию таких записей.
Отмечается, что опцию при желании можно отключить в настройках PS5.