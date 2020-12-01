В PS5 обнаружили автоматическую запись эмоций игроков при победе или поражении в играх

Игроки рассказали, что PS5 автоматически записывает небольшое видео с экрана при получении трофея в игре. При этом записываются и эмоции игрока. Например, то, как он радостно вскрикивает.

Один из пользователей рассказал, что нашёл сохранённое видео со своим криком при просмотре ключевых моментов в Demon's Souls. Игрок поделился роликом в Reddit: