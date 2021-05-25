В реалистичном авиасимуляторе появится новый ударный вертолёт Ми-24П

Стоит отметить, что представленный боевой вертолёт в своё время являлся основой советской военной машины, а также многих других дружественных ей стран. Уже сейчас дополнение можно приобрести по предзаказу за 48,99 долларов. После релиза цена поднимется до 69,99 долларов, пишет Playground.ru.

Напомним, что DCS World представляет из себя чрезвычайно реалистичный free-to-play симулятор-песочницу. Основной способ заработка у игры — продавать пользователям различную авиацию в виде DLC. Доступен проект исключительно на ПК — о планах выпустить игру за пределами платформы, например, на консолях, пока что ничего неизвестно.