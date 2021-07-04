В реальности воссоздали «говорящее оружие» из Cyberpunk 2077

Процесс создания «Скиппи» энтузиаст показал в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале 1up-crafts. Сначала блогер нашёл 3D-модель пистолета на cgtrader. Он распечатал её на 3D-принтере, а затем обработал вручную — добавил нужные детали и покрасил.

В оружие вставили электронные компоненты, в том числе Arduino. В процессе сборки не всё шло гладко: некоторые детали загорелись и автору пришлось заменить их. В конце концов всё было готово. Пистолет смог произносить реплики при нажатии на кнопку. Конечно, о высокоуровневом ИИ тут говорить не приходится, но получилась неплохая игрушка для поклонников игры.