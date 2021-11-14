В ремастере GTA San Andreas нашли код запрещённой сексуальной мини-игры

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В ремастере GTA San Andreas нашли код запрещённой сексуальной мини-игрыHot Coffee здесь
Разработчики обнаружили в трилогии ремастеров GTA: The Trilogy - The Definitive Edition код, относящийся к печально известной мини-игре Hot Coffee из Grand Theft Auto: San Andreas. Эта мини-игра позволяла наблюдать половой акт между персонажами.
Однако датамайнеры предполагают, что включить Hot Coffee в обновлённой версии San Andreas может быть невозможно.
Напомним, Hot Coffee была отключённой мини-игрой в оригинальной Grand Theft Auto: San Andreas, выпущенной в 2004 году. Чуть позже умельцы выпустили мод ПК-версии с активированной мини-игрой. Материалы для Hot Coffee впоследствии были обнаружены и в консольных версиях San Andreas.
Появление мода Hot Coffee вызвало негативную реакцию в СМИ, из-за чего Rockstar сделала для San Andreas рейтинг 18+ в США. В итоге компании пришлось выпустить обновлённую версию игры с удалённым Hot Coffee, а также патч для исходной версии, отключающий доступ к мини-игре. Также Rockstar столкнулась с судебными исками.
Источник: Eurogamer