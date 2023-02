В России базовые версии компьютерных игр начали продавать по цене бюджетного смартфона

Коробочная версия The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а также консольные версии Diablo IV стоят по 7 999 рублей. Обе игры выйдут позже в этом году. Новая «Зельда» — 12 мая, а Diablo IV — 2 июня.

Также «Бука» предлагает оформить предзаказ на физические версии Star Wars Jedi: Survivor для PS5 и Xbox Series. Они тоже оценены в 7 999 рублей.