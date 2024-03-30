В России «бросили вызов» Sony, Microsoft и Nintendo: первые игровые разработки

В России «бросили вызов» Sony, Microsoft и Nintendo: первые игровые разработкиЖдете?
Консоль PlaySpace.
Аналог PlayStation от команды из Донского государственного технического университета. Мини-ПК с собственной операционной системой, управляется с помощью смартфона. Цена? около 47 тыс. рублей. В перспективе — выход на рынок в ближайшее время, потенциальная конкуренция на рынках стран БРИКС. По словам разработчиков, на которых ссылается издание, устройство работает на процессоре Intel Atom X5, оснащена консоль 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Ее снабдили адаптерами Bluetooth и Wi-Fi, поддерживающими сети 2,4 и 5 ГГц. К монитору или телевизору система подключается по HDMI.
Отечественный руль для автосимуляторов.
Разрабатывается в Томском политехническом университете. Комплект: рулевая база, руль, педальный узел, ПО. Цена? около 45 тыс. рублей при ЦА из мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, которые занимаются цифровым автоспортом. Конкуренция с той же Fanatec будет обеспечена ценой (покупка комплекта из блока педалей, руля и коробки передач от этого производителя обойдется более чем в 200 тыс).
У российского руля для автосимуляторов есть возможность занять свою нишу. Доля пользователей высококачественных аксессуаров для гоночных игр не так уж высока в мире, но, если продукт будет удачным и умеренным по цене, он сможет пользоваться спросом в странах БРИКС, а это огромные по масштабу рынки.
Движок для создания игр
2D-движок от команды из Севастополя. Планируемый срок доработки (проект на финальной стадии): 1−2 года. Эту инициативу можно было бы не глядя объявить «обреченной и нереалистичной», отмечает Харитонов, но это движок для 2D-игр: затраты на создание игрового 3D-движка с актуальной графикой были бы выше даже не в разы, а на порядок.