В России «бросили вызов» Sony, Microsoft и Nintendo: первые игровые разработки

Движок для создания игр

2D-движок от команды из Севастополя. Планируемый срок доработки (проект на финальной стадии): 1−2 года. Эту инициативу можно было бы не глядя объявить «обреченной и нереалистичной», отмечает Харитонов, но это движок для 2D-игр: затраты на создание игрового 3D-движка с актуальной графикой были бы выше даже не в разы, а на порядок.