В России ликвидировано юрлицо американской Electronic Arts

В России ликвидировано юрлицо американской Electronic ArtsКомпания ушла из страны в знак протеста против полномасштабных боевых действий на территории Украины
Американская компания Electronic Arts, один из крупнейших разработчиков и издателей компьютерных игр, ликвидировала своё юридическое лицо в России. Об этом свидетельствуют данные единого госреестра юридических лиц.
Фото: Flickr
«ООО “Электроник артс”» прекратило свою деятельность путём ликвидации 31 марта 2023 года. Совладельцами компании были нидерландский и немецкий филиалы Electronic Arts.
Ранее Electronic Arts остановила продажи своих игр и контента в России и Белоруссии. Компания также удалила российские команды и клубы из своих спортивных симуляторов FIFA и NHL.
Electronic Arts была основана в 1982 году и выпустила такие популярные игры, как Battlefield, Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age и Star Wars. Компания также известна своими спортивными франшизами FIFA, Madden NFL, NBA Live и другие.