В России ликвидировано юрлицо американской Electronic Arts

«ООО “Электроник артс”» прекратило свою деятельность путём ликвидации 31 марта 2023 года. Совладельцами компании были нидерландский и немецкий филиалы Electronic Arts.

Ранее Electronic Arts остановила продажи своих игр и контента в России и Белоруссии. Компания также удалила российские команды и клубы из своих спортивных симуляторов FIFA и NHL.

Electronic Arts была основана в 1982 году и выпустила такие популярные игры, как Battlefield, Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age и Star Wars. Компания также известна своими спортивными франшизами FIFA, Madden NFL, NBA Live и другие.