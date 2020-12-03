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Игры
Сегодня 14:38

В России людям с инвалидностью раздадут игровые консоли

Адаптированные специально под них
Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» совместно с Microsoft, «Бука» и Logitech запустили проект, в рамках которого раздадут людям с ограниченными возможностями игровые консоли. Эти устройства будут специально адаптированы для таких геймеров.

Проект называется «Гейминг для всех». Он предполагает помощь людям с ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями. Геймеры с инвалидностью смогут получить специальные комплекты игровых устройств, в том числе Xbox Adaptive Controller, набор аксессуаров Logitech Adaptive Gaming Kit и игровую консоль Xbox. Участники проекта также помогут настроить оборудование. Игроки получат и подписку Xbox Game Pass Ultimate для доступа к играм.

На первом этапе проекта консоли будут раздавать жителям Москвы и Московской Области, Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Воронежа, Нижегородской, Ростовской и Воронежской области, а также Республики Башкортостан.

Отметим, что Xbox Adaptive Controller — это геймпад специально для геймеров с инвалидностью рук.