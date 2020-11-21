В России начали продавать фотосессии с PlayStation 5 тем, кто не может себе позволить консоль

Автор DTF нашёл на сайте как минимум четыре таких объявления. Было даже предложение провести фотосессию с пустой коробкой из-под PS5.

Редакция Ferra.ru тоже нашла подобные объявления на Avito. В Москве, например, фотосессию с PS5 в магазине предлагают за 1500 рублей. Ещё один человек из Москвы просит за услугу 4000 рублей. Пользователь из Хабаровска вообще предлагает пустую коробка от PlayStation 5 за 5000 рублей.

Что интересно, фотосессий с Xbox Series X на Avito найти не удалось.