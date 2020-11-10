В России начались продажи новых консолей Xbox

Microsoft называет Xbox Series X самой быстрой и мощной консолью в истории компании, а Xbox Series S — самой компактной. Первая модель получила сверхбыстрый SSD на 1 ТБ, восьмиядерный процессор на архитектуре Zen 2 и вычислительной мощностью в 12 терафлопс.

Xbox Series S — это полностью цифровая консоль. Может запускать игры в разрешении 1440P при 60 кадрах в секунду с возможностью повышения до 120 fps.

Обе консоли имеют обратную совместимость, могут похвастаться уменьшенным временем загрузки игр, функцией Quick Resume для быстрого переключения между несколькими играми и Smart Delivery. Последняя опция позволяет играть в наилучшие версии игр без дополнительной платы.

10 ноября в 20:00 по московскому времени Xbox Россия проведёт специальное шоу для русскоязычных игроков. Посмотреть его можно в официальном сообществе Xbox Россия во «ВКонтакте».

Новые консоли можно купить в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других розничных магазинах, а также в маркетплейсах.