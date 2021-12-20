В России нашли способ цензурировать компьютерные игры

Об этом пишет «Коммерсант». Авторы предложения считают, что в играх бывают сценарии и сюжеты, содержащие детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков. При этом человеку изучить все игры, чтобы найти такие вещи, нужно будет потратить сотни или тысячи часов. Поэтому предлагают использовать автоматизированные программы. Отмечается, что такие программы могут использоваться как рекомендательные сервисы, а решение по каждому отдельному нарушения должно приниматься экспертом.

В ГРЧЦ хотят получить сервис на основе нейросетей, который будет «сам пробегать по всем уровням игры» и выдавать отчёт.

Эксперты уже отметили, что это будет сложно. Придётся модели обучать на каждой игре, и для этого придётся задействовать очень много серверов. Кроме того, такая система может создать сложности разработчикам игр.