В России навсегда подешевели некоторые игры для PlayStation

Игры
Сегодня в 18:09
В России навсегда подешевели некоторые игры для PlayStationЕщё пачка
На днях стало известно, что в российской рознице снизилась цена на некоторые хиты для PlayStation, в том числе на The Last of Us Part II и Death Stranding. Сегодня СМИ сообщили, что удешевление коснулось и других игр.
Отмечается, что игры подешевели навсегда, это не какая-то временная акция. Итак, по сниженной цене можно купить:
- Dishonored: Definitive Edition — 1429 рублей вместо 3219;
- RAGE 2 — 2849 рублей вместо 3999;
- Wolfenstein: Youngblood — 1429 рублей вместо 2049;
- Fallout 4: Game of the Year Edition — 2849 рублей вместо 4999;
- Prey — 2149 рублей вместо 2699;
- Dishonored and Prey: The Arkane Collection — 6429 рублей вместо 7129;
- Little Witch Academia: VR Broom Racing — 2359 рублей вместо 3929;
- 1971 Project Helios — 1789 рублей вместо 2149;
- Sid Meier's Civilization 6 — 2499 рублей вместо 2899;
- A Plague Tale: Innocence — 2849 рублей вместо 4279.