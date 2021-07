В России навсегда подешевели некоторые игры для PlayStation

Ещё пачка

На днях стало известно, что в российской рознице снизилась цена на некоторые хиты для PlayStation, в том числе на The Last of Us Part II и Death Stranding. Сегодня СМИ сообщили, что удешевление коснулось и других игр.