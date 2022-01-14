В России назвали сроки следующей волны продаж PlayStation 5

Компания предупредила, что точные дата/время и списки товаров будут известны в начале следующей недели, то есть 17 января.

Консоли PlayStation 5 будут продаваться только бандлами, т.е. с играми или аксессуарами в комплекте. Также DNS заверила, что повышения цен по сравнению с зимними распродажами не ожидается. Продажи будут проходить через карусель заказов. Ссылка будет доступна ближе к анонсу.

Кроме того, в магазине открыт предзаказ геймпадов в новых расцветках для обладателей PS5.