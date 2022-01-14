В России назвали сроки следующей волны продаж PlayStation 5

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В России назвали сроки следующей волны продаж PlayStation 5В DNS
Выпущенная ещё в ноябре 2020 года консоль PlayStation 5 до сих пор является дефицитным товаром. Россиянам, как и жителям других стран, приходится ждать поступлений новых партий. Торговая сеть DNS сообщила, что скоро стартует первая в 2022 году волна продаж PS5.
Компания предупредила, что точные дата/время и списки товаров будут известны в начале следующей недели, то есть 17 января.
Консоли PlayStation 5 будут продаваться только бандлами, т.е. с играми или аксессуарами в комплекте. Также DNS заверила, что повышения цен по сравнению с зимними распродажами не ожидается. Продажи будут проходить через карусель заказов. Ссылка будет доступна ближе к анонсу.
Кроме того, в магазине открыт предзаказ геймпадов в новых расцветках для обладателей PS5.
Источник: DNS