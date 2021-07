В России неожиданно подешевели новые игры на PlayStation

Как отметили люди в комментариях, это наконец-то хорошие новости. Сообщается, что The Last of Us Part II стоила раньше 4490 рублей, а теперь её можно купить за 2890 рублей. Снижение цены составило 35%. Days Gone и Death Stranding получили такое же удешевление. А вот Ghost of Tsushima стала стоить 3590 рублей вместо 4490.

Похоже, что это не временные скидки, так как в «М.Видео» и «Эльдорадо» ничего не говорится о распродаже. Кроме того, цены снизились и в фирменном интернет-магазине Sony (хоть там и есть указание на скидку).