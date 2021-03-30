В России официально подорожает PlayStation 5

Сообщается, что с 1 апреля и цифровая, и обычная (с дисководом) PS5 станут дороже на три тысячи рублей.

Ранее пользователи заметили, что стоимость PlayStation 5 в фирменном магазине Sony Centre выросла. В поддержке заявили, что подорожание произойдёт 1 апреля. PlayStation Россия подтвердила журналистам эту информацию, уточнив, что корректировка цен связана с курсом валют.

Теперь обычная PlayStation 5 будет стоить от 49 990 рублей (было 46 990), а цифровая — от 40 990 рублей (было 37 900).

Стоит отметить, что в России до сих пор наблюдается дефицит консолей.