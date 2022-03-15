В России опять подняли цены на новые игровые консоли

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе Sony и Microsoft официально объявили о приостановке бизнеса в России. Они прекратили поставлять новые консоли. Однако крупнейшие российские ритейлеры М.Видео и Эльдорадо всё равно предлагают оформить «предзаказ» на консоли по завышенным ценам.

В Mobiltelefon заметили, что за PlayStation 5 с дисководом теперь просят 79 999 рублей, а без него — 69 999 рублей. Сейчас на сайте магазина М.Видео эта цена зачёркнута и предлагается скидка.