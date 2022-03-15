Игры
Сегодня в 21:09
1 мин.

В России опять подняли цены на новые игровые консоли

На PlayStation 5 и Xbox Series X/S
Издание Mobiltelefon заметило, что российские магазины снова подняли цены на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
В России опять подняли цены на новые игровые консоли

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе Sony и Microsoft официально объявили о приостановке бизнеса в России. Они прекратили поставлять новые консоли. Однако крупнейшие российские ритейлеры М.Видео и Эльдорадо всё равно предлагают оформить «предзаказ» на консоли по завышенным ценам.

В Mobiltelefon заметили, что за PlayStation 5 с дисководом теперь просят 79 999 рублей, а без него — 69 999 рублей. Сейчас на сайте магазина М.Видео эта цена зачёркнута и предлагается скидка.

В России опять подняли цены на новые игровые консоли

За Xbox Series X просят те же 79 999 рублей, а за версию Xbox Series S — 49 999 рублей, пишет Mobiltelefon.

В России опять подняли цены на новые игровые консоли

В прошлом году PS5 с дисководом подорожала с 46 999 до 49 999 рублей, консоль Sony без привода — с 37 999 до 40 999 рублей, Xbox Series X — с 45 599 до 49 999 рублей, а Xbox Series S — с 26 999 до 30 799 рублей.

Источник: Mobiltelefon
Новости партнеров
Новости партнеров