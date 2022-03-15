В России опять подняли цены на новые игровые консоли

В России опять подняли цены на новые игровые консолиНа PlayStation 5 и Xbox Series X/S
Журналисты напомнили, что на прошлой неделе Sony и Microsoft официально объявили о приостановке бизнеса в России. Они прекратили поставлять новые консоли. Однако крупнейшие российские ритейлеры М.Видео и Эльдорадо всё равно предлагают оформить «предзаказ» на консоли по завышенным ценам.
В Mobiltelefon заметили, что за PlayStation 5 с дисководом теперь просят 79 999 рублей, а без него — 69 999 рублей. Сейчас на сайте магазина М.Видео эта цена зачёркнута и предлагается скидка.
За Xbox Series X просят те же 79 999 рублей, а за версию Xbox Series S — 49 999 рублей, пишет Mobiltelefon.
В прошлом году PS5 с дисководом подорожала с 46 999 до 49 999 рублей, консоль Sony без привода — с 37 999 до 40 999 рублей, Xbox Series X — с 45 599 до 49 999 рублей, а Xbox Series S — с 26 999 до 30 799 рублей.