В России почти закончились запчасти для ремонта PlayStation по гарантии

В России почти закончились запчасти для ремонта PlayStation по гарантииТеперь ждать ремонта придётся более двух месяцев
«Известия» узнали, что в РФ значительно вырос срок ремонта консолей PlayStation из-за нехватки запчастей. До тех пор, пока их привезут в страну, может пройти не менее двух месяцев.
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В России есть только один авторизованный сервисный центр (АСЦ) PlayStation — ИРП. Там признались, что сроки ремонта зависят от наличия запчастей. «Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом люди могут ждать от двух месяцев и более», — сказала представительница компании.
Как отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, ещё одна причина увеличившегося срока ремонта в том, что PlayStation существует в нескольких похожих, но всё же разных вариантах. Sony с 2020 года несколько раз меняла компоновку деталей. Поэтому PS5 внешне могут выглядеть одинаково, а внутри немного различаться. Соответственно, запчасти для них тоже различаются.
Отдельная массовая проблема PlayStation 5 — брак геймпадов. Так называемый дрифт стиков (люфт и инерция клавиш, с помощью которых в играх указывают направление или смотрят по сторонам). Проблема оказалась настолько массовой, часто требуется замена геймпада вместо его ремонта, что Sony до сих пор не успевает производить достаточное количество контроллеров для покрытия гарантийных обязательств.
Как добавил эксперт рынка компьютерных игр Александр Кузьменко, даже АСЦ сейчас вынуждены работать по так называемой серой схеме. Чтобы поменять какую-либо деталь, нужно ждать её доставки из Китая или других стран.
Юристы добавили, что максимальный срок ремонта любого устройства в АСЦ не должен превышать 1,5 месяца.