В России почти закончились запчасти для ремонта PlayStation по гарантии

В России есть только один авторизованный сервисный центр (АСЦ) PlayStation — ИРП. Там признались, что сроки ремонта зависят от наличия запчастей. «Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом люди могут ждать от двух месяцев и более», — сказала представительница компании.

Как отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, ещё одна причина увеличившегося срока ремонта в том, что PlayStation существует в нескольких похожих, но всё же разных вариантах. Sony с 2020 года несколько раз меняла компоновку деталей. Поэтому PS5 внешне могут выглядеть одинаково, а внутри немного различаться. Соответственно, запчасти для них тоже различаются.