В России появились новые финансовые пирамиды в виде онлайн-игр

По словам представителя Банка России Валерия Ляха, таких финансовых пирамид немного — они составили 8% от общего числа таких структур, выявленных за третий квартал 2021 года. Утверждается, что некоторые пирамиды «только начинают раскручиваться».

Устроены они так: пользователь регистрируется в проекте с возможностью вывода средств, покупает определённого персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Чтобы получать вознаграждения, пользователю приходится приводить в проект новых игроков.

Если новых игроков нет, проект сворачивается. А вот деньги вернуть не выйдет. Лях говорит, что особенно таким финансовым пирамидам подвержены дети и подростки. Отмечается, что авторы проектов указывают в пользовательских соглашениях, что гарантии возврата средств отсутствуют, но это «пишется маленькими буквами».