В России предложили регулировать Steam и Origin из-за «порнографических» игр

Малькевич считает, что это нужно, так как Steam, Origin, PlayStation и Xbox распространяют контент на очень большое число пользователей. Этим они, по словам члена ОП, не отличаются от «условного Netflix». В вышеперечисленных сервисах пользователи могут общаться друг с другом с помощью чатов.

Малькевич рассказал, что к нему поступило обращение от женщины, которая »заметила своего 12-летнего сына за игрой в откровенно непристойную компьютерную игру» в Steam. «Это, судя по описанию, шутер, в сюжете которого альтернативная история, смешанная с откровенной порнографией», — сказал Малькевич. По его мнению, ни о каком самоконтроле со стороны крупной игровой платформы речи не идёт. И такие игры, считает член ОП, не должны распространяться в рунете.