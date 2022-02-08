В России предложили регулировать Steam и Origin из-за «порнографических» игр

Игры
Сегодня в 16:53
1 мин.
В России предложили регулировать Steam и Origin из-за «порнографических» игрПодчинить их закону о приземлении
Глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что игровые сервисы Steam, Origin, PlayStation и Xbox нужно наделить статусом аудиовизуальных сервисов. В будущем они должны подчиняться российскому законодательству, а в частности закону о приземлении.
Малькевич считает, что это нужно, так как Steam, Origin, PlayStation и Xbox распространяют контент на очень большое число пользователей. Этим они, по словам члена ОП, не отличаются от «условного Netflix». В вышеперечисленных сервисах пользователи могут общаться друг с другом с помощью чатов.
Малькевич рассказал, что к нему поступило обращение от женщины, которая »заметила своего 12-летнего сына за игрой в откровенно непристойную компьютерную игру» в Steam. «Это, судя по описанию, шутер, в сюжете которого альтернативная история, смешанная с откровенной порнографией», — сказал Малькевич. По его мнению, ни о каком самоконтроле со стороны крупной игровой платформы речи не идёт. И такие игры, считает член ОП, не должны распространяться в рунете.
Источник: ТАСС