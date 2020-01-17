В России разрешили запускать игры для Xbox на смартфоне

Опробовать Xbox Console Streaming смогут все участники программы предварительной оценки Xbox. Сервис работает как с купленными и установленными играми для Xbox One, так и с изданиями из каталога Xbox Game Pass.

Для участия в тестировании понадобятся: смартфон или планшет на Android 6.0 или более поздней версии, Bluetooth 4.0 и доступ в интернет; беспроводной геймпад Xbox One с Bluetooth; учётная запись Microsoft с профилем Xbox; приложение Xbox Game Streaming (Preview) из Google Play Store.