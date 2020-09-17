В России резко подешевели старые консоли PlayStation 4

Авторы издания 3DNews рассказали, что стандартные версии PlayStation 4 и PlayStation 4 Slim стали предлагаться по более низкой цене на вторичном рынке. Если раньше приставки продавались за 16-18 тысяч рублей, то теперь подешевели на 4000 рублей в среднем. По крайней мере это следует из объявлений на Avito. В целом, стоимость консолей зависит от количества контроллеров и игр в комплекте.

Журналисты ожидают, что после выпуска PlayStation 5 цены на подержанные PlayStation 4 снизятся ещё больше. Релиз новинки, кстати, ожидается 19 ноября.