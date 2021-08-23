В России сделали корпус для ПК в форме танка из Warhammer 40,000

Как говорит энтузиаст, большая часть времени ушла на проектирование танка. Зато у боевой машины, а точнее корпуса по её мотивам, есть даже болтеры и плазменная пушка с RGB-подсветкой.

Стоимость сборки автор, к сожалению, не назвал. Что интересно, он использовал для каркаса листы берёзовой фанеры. В целом, количество деталей составило более тысячи единиц.

Что касается внутренностей, то ПК состоит из материнской платы форм-фактора eATX, процессора Intel Core i9, видеокарты GeForce RTX 2060 и блока питания на 650 Вт. В будущем автор хочет спроектировать в корпусе систему с жидкостным охлаждением.