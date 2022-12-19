В России создадут аналог компании-издателя игр Need for Speed

Правительство расценивает это как меру поддержки индустрии. Власти хотят создать центр координации в лице АНО ЦЭ, центр компетенций в лице университета «Иннополис», а также центр стратегического развития индустрии. В качестве последнего выступит новая структура «Росгейм».

Правительство думает, что сможет вывести РФ в топ-20 стран-разработчиков игр. На исполнение этой задачи потребует $7 млрд до 2030 года. Есть также «амбициозный сценарий», который предусматривает некий «отраслевой прорыв». На него нужно $20 млрд. Помимо этого, существует самый масштабный «лидерский сценарий», который потребует $50 млрд. В его рамках предполагается, что российские игровые студии к 2030 году будут конкурировать с мировыми лидерами. Государство также планирует использовать отечественные видеоигры в пропагандистских целях.

В документе от АРКИВС указано, что к 2030 году российские студии должны выпустить 25 игр высшего класса и 40 игр классом ниже. Кроме того, отечественные предприятия должны будут создать к 2030 году две новые игровые консоли.