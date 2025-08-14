В России создали сервис Science64, который сильно упрощает обучение шахматам

Главная задача сервиса — выявлять ошибки в дебютах и предлагать оптимальные варианты для их исправления. Это делает подготовку более эффективной и частично заменяет работу персонального тренера. Анализ подается в виде шахматного дерева, что позволяет игроку видеть проблемные позиции и повторяющиеся ошибки, а также выбирать правильные ходы.

Проект уже поддержан научным центром «Идея», который оценил его научную основу и потенциал успеха. Российские гроссмейстеры также протестировали сервис и высоко оценили его возможности. Среди них Сергей Шипов, Александр Морозевич и Мария Фоминых.

По словам основателей проекта, Даниила Буйницкого и Артема Вольхина, Science64.com помогает понять слабые стороны игры и избавиться от бессистемного заучивания дебютов, которое до сих пор широко используется. В ходе закрытого тестирования сервис привлек более 1000 предварительных регистраций.

Сейчас платформа доступна через веб-интерфейс по ссылке.