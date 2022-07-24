В России стала дешевле стоить консоль Steam Deck

Как пишет games.mail.ru, в конце марта Steam Deck оценивали в 450-550 тысяч рублей. Уже в конце апреля появились предложения за 110-150 тысяч рублей. Сейчас, в июле Steam Deck можно купить за 55-70 тысяч рублей (версия с 64 ГБ памяти). Модель с 256 ГБ обойдётся в за 80-90 тысяч рублей. Максимальная версия с 512 ГБ стоит 110-120 тысяч рублей.