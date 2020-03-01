В России стали чаще нанимать сотрудников для соревнований по компьютерным играм

Количество вакансий в сфере киберспорта в стране выросло с 2016 года в 24 раза — с 221 до 5,3 тысячи.

Сейчас крупнейшая киберспортивная арена России находится в Москве. Другие такие можно найти в городах-участниках чемпионата мира по футболу 2018 года. Из-за развития индустрии рынку теперь требуется много опытных менеджеров, способных организовывать турниры и привлекать команды к участию. Кроме того, работодатели часто ищут специалистов в области маркетинга, IT-специалистов, разработчиков игр и различных киберспортивных сервисов.

Аналитики также отметили, что киберспорт — это преимущественно мужская индустрия. Доля мужчин в ней составила 76% за 4 года.