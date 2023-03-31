В России становится всё больше девушек, играющих в компьютерные и мобильные игры

По данным исследования, 85% респондентов играют на смартфонах и планшетах, особенно женщины. Самый популярный жанр среди мобильных геймеров — головоломки (79%), за ними следуют виртуальные настольные игры (70%), гонки (53%) и шутеры (51%).

Десктопные игры остаются на прежнем уровне популярности — 63%, при этом доля девушек-геймеров выросла до 40%. На ПК больше всего играют в шутеры (69%), гонки (62%) и action приключения (49%). Менее интересны игры на выживание и хорроры (27%).

Консольные игры теряют своих поклонников — их доля снизилась до 17%. Консоли предпочитают мужчины и геймеры в возрасте от 25-34 лет. Топ жанров для консоли — гонки (69%), файтинги (64%) и шутеры (62%). Не очень популярны коллекционные карточные игры (28%).