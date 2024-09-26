В России теперь можно заказать из-за рубежа новые недорогие VR-очки Oculus Quest 3S*

Согласно исследованию CDEK. Shopping, Oculusпродолжает доминировать на рынке VR-гарнитур, на долю которой приходится 56% продаж, а самой популярной моделью является Oculus Quest 3 - 33%. Несмотря на то, что после выхода Apple Vision Pro средняя цена на VR-гарнитуры выросла до 106 712 рублей, производители начали продвигать более экономичные модели, что привело к 10-процентному росту заказов на VR-гарнитуры в августе.

Quest 3S* может похвастаться спецификациями, включая варианты с 128 или 256 ГБ памяти, чипом Snapdragon XR2 Gen 2 и ЖК-дисплеями с разрешением 1832×1920.

Quest 3S, цена которого на сайте CDEK. Shopping составляет от 45 679 рублей, официально поступит в продажу 15 октября.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена