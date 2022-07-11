В России теперь снова можно купить новые коробочные игры для консолей и ПК

Купить коробочные издания можно уже на Wildberries и Ozon. Например, Gran Turismo 7 на PlayStation 4 с русскими субтитрами предлагают купить за почти 6000 рублей. Релиз этой игры и Ghostwire Tokyo Sony отменила в марте 2022 года.

Отмечается также, что россияне после начала полномасштабного российско-украинского конфликта начали активнее приобретать игры на дисках для ПК и консолей. На Wildberries в первом полугодии 2022 года их продажи в денежном выражении выросли в 3,3 раза год к году, в штучном выражении — в 2,7 раза. В Ozon тоже отметили рост спроса на коробочные игры.