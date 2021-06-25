В России включили подписку на компьютерные игры в сотовый тариф

Новый сервис называется Yota Игры. Он стоит 33 рубля в день. Тариф позволяет играть в течение трёх часов каждый день. При желании можно подключить дополнительные 1, 2 или 3 часа игры за 25, 48 и 70 рублей соответственно.

По сути, сервис открывает доступ к облачному геймингу. «В условиях резкого скачка цен на игровые комплектующие и приставки с начала года, мы с Yota запускаем максимально демократичный сервис для любителей игр. Возможность подключения к мощному игровому компьютеру в облаке по цене, сопоставимой со стоимостью проезда в общественном транспорте, откроет доступ к современным играм для сотен тысяч игроков среди аудитории нашего партнёра», — отметил один из авторов проекта.