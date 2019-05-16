В России введут возрастные ограничения на компьютерные игры

Среди авторов законопроекта числятся Елена Мизулина и глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова. Согласно документу, действие закона о защите детей от нежелательной информации теперь будет распространяться и на компьютерные игры.

Мотивацией для составления законопроекта стали участившиеся случаи насилия среди несовершеннолетних в школах. Как заявила Бокова, сейчас дети никак не защищены от демонстрации актов насилия в компьютерных, в том числе, онлайн-играх.

Предлагается разработать возрастную классификацию игр и наносить на них маркировки, чтобы обезопасить детей от «опасного контента».