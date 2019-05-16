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Игры
Сегодня 19:54

В России введут возрастные ограничения на компьютерные игры

Будут ставить возрастные маркировки
Сенаторы внесли на рассмотрение депутатами Государственной Думы законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр. Чтобы защитить детей от изображения насилия.

Среди авторов законопроекта числятся Елена Мизулина и глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова. Согласно документу, действие закона о защите детей от нежелательной информации теперь будет распространяться и на компьютерные игры.

Мотивацией для составления законопроекта стали участившиеся случаи насилия среди несовершеннолетних в школах. Как заявила Бокова, сейчас дети никак не защищены от демонстрации актов насилия в компьютерных, в том числе, онлайн-играх.

Предлагается разработать возрастную классификацию игр и наносить на них маркировки, чтобы обезопасить детей от «опасного контента».

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