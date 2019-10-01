В России за покупку газировки с героями игр начнут выдавать ценные игровые предметы

Серию выпустят в России и Белоруссии. Каких именно героев можно будет найти на банках Sprite, не сообщается. На сайте акции написано просто «персонажей Overwatch», а СМИ указывают, что изображены будут Хандзо, Заря и Дзенъятта.

Чтобы получить приз, нужно купить брендированную баночку и сохранить от неё чек, а затем авторизоваться через Battle.net и зарегистрировать чек на сайте. После подтверждения модератором Лутбуст автоматически появится в аккаунте игрока. Приз можно получить с 4 октября по 31 декабря. Один аккаунт сможет получить только три Лутбуста за три зарегистрированных чека.