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В России заблокировали две игры с насилием над учителями
Это уже не первый такой случай
В России заблокировали две игры с насилием над учителями. Их названия, конечно, не уточняются.
Постановление о блокировке вынес суд в Чувашии по иску прокуратуры Ибресинского района. Доступ онлайн-играм ограничили потому, что они содержали «пропаганду насилия в отношении преподавателей».
Пресс-служба республиканской прокуратуры уточняет, что в играх пользователи должны были выбрать предметы и совершить с их помощью насилие в отношении учителей.
Онлайн-игры были свободными, не требовали предварительной регистрации и пароля. Сыграть мог любой пользователь.
Напомним, что это не первый случай блокировки подобных игр. В прошлом году Благовещенский городской суд Амурской области решил ограничить доступ к онлайн-игре «Накажи своего учителя». В ней игроки могли «убить» учителя разными способами.