В России заблокировали две игры с насилием над учителями

Постановление о блокировке вынес суд в Чувашии по иску прокуратуры Ибресинского района. Доступ онлайн-играм ограничили потому, что они содержали «пропаганду насилия в отношении преподавателей».

Пресс-служба республиканской прокуратуры уточняет, что в играх пользователи должны были выбрать предметы и совершить с их помощью насилие в отношении учителей.

Онлайн-игры были свободными, не требовали предварительной регистрации и пароля. Сыграть мог любой пользователь.

Напомним, что это не первый случай блокировки подобных игр. В прошлом году Благовещенский городской суд Амурской области решил ограничить доступ к онлайн-игре «Накажи своего учителя». В ней игроки могли «убить» учителя разными способами.