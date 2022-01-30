В России заметили повышение цен на новые консоли и геймпады. Что случилось

Материал об этом написал DTF. Авторы рассказали, что в сети «М.Видео» стоимость геймпадов выросла до 9199 рублей. А в «Эльдорадо» стоимость Xbox Series S поднялась до 38 тысяч рублей. Утверждается, что консоль подорожала и в «Технопарке» — стоит 38 тысяч рублей (на сайте магазина действительно указана такая цена и на момент публикации новости).

В «М.Видео-Эльдорадо» изданию сообщили, что рекомендуемая розничная цена на консоли и аксессуары Xbox не поднималась. Изменения стоимости на сайтах — это ошибка. А вот геймпады действительно находятся в дефиците, и их цена у перекупщиков в ближайшее время может быть завышенной. В Microsoft тоже сказали, что рекомендованная цена техники не менялась. Это 30 790 рублей за Xbox Series S, 49 990 рублей за Xbox Series X и 5 399 рублей за беспроводной стандартный геймпад Xbox.