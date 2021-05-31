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В России запустили доставку на дом блюд из игры «Ведьмак»
При их заказе можно выиграть PlayStation 5
Сервис доставки еды «Кухня на районе» совместно с польской студией-разработчиком игр CD PROJEKT RED запустила меню с блюдами по «Ведьмаку». Заказать их можно будет до 5 июня.
Специальное меню называется «Таверна На районе». В него входят шесть блюд:
- Багет с камамбером (467 руб.)
- Луковый суп (187 руб.)
- Бургундская говядина (497 руб.)
- Сэндвич с курицей (317 руб.)
- Имбирный хлеб (217 руб.)
- Кулёк с сухофруктами и орешками (177 руб.)
Меню выпустили в честь шестилетия игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Также сервис предлагает поучаствовать в розыгрыше PlayStation 5. За заказ каждого блюда покупатель будет получать по одному медальону школы Волка. При заказе пяти блюд из спецменю, а значит при наличии пяти медальонов, можно стать участником акции. Победителя выберут случайным образом 7 июня.