В России запустили доставку на дом блюд из игры «Ведьмак»

Специальное меню называется «Таверна На районе». В него входят шесть блюд:

Багет с камамбером (467 руб.)

Луковый суп (187 руб.)

Бургундская говядина (497 руб.)

Сэндвич с курицей (317 руб.)

Имбирный хлеб (217 руб.)

Кулёк с сухофруктами и орешками (177 руб.)

Меню выпустили в честь шестилетия игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Также сервис предлагает поучаствовать в розыгрыше PlayStation 5. За заказ каждого блюда покупатель будет получать по одному медальону школы Волка. При заказе пяти блюд из спецменю, а значит при наличии пяти медальонов, можно стать участником акции. Победителя выберут случайным образом 7 июня.