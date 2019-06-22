В российских школах начнут обучать с помощью компьютерных игр

Проект предлагается реализовать в период с 2019 по 2024 годы. Это часть национального проекта «Цифровая экономика», направленного на ускоренное внедрение цифровых технологий.

Компьютерные игры и мобильные приложения хотят использовать как средство обучения по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология». Это будут специальные учебные симуляторы, тренажёры и виртуальные лаборатории.

Министерство считает, что данная мера позволит сформировать у учеников и педагогов нужные умения и навыки для использования современных информационных технологий в процессе обучения. Также специалисты уверены, что компьютерные игры будут мотивировать школьников к процессу обучения.