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Сегодня 12:53

В российских школах начнут обучать с помощью компьютерных игр

Идея минпросвещения
Министерство просвещения России представило проект постановления правительства по внедрению в российских школах и колледжах обучения при помощи компьютерных игр.

Проект предлагается реализовать в период с 2019 по 2024 годы. Это часть национального проекта «Цифровая экономика», направленного на ускоренное внедрение цифровых технологий.

Компьютерные игры и мобильные приложения хотят использовать как средство обучения по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология». Это будут специальные учебные симуляторы, тренажёры и виртуальные лаборатории.

Министерство считает, что данная мера позволит сформировать у учеников и педагогов нужные умения и навыки для использования современных информационных технологий в процессе обучения. Также специалисты уверены, что компьютерные игры будут мотивировать школьников к процессу обучения.

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