В российском PlayStation Store подорожали на тысячу рублей многие игры

Теперь многие ААА-игры стоят около 4999 рублей. В частности, подорожали игры Square Enix, Activision, THQ Nordic и EA. Цены выросли, например, на Anthem, на ремейк Final Fantasy VII, на Marvel's Avengers, Call of Duty: Black Ops 4, Sekiro: Shadows Die Twice, Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Battlefield V, Desperados III — Digital Deluxe и The Elder Scrolls V: Skyrim.

Подорожание не обошло стороной и эксклюзив Marvel's Spider-Man. Раньше он стоил 2599 рублей, теперь — 3219.