В российском Steam изменились цены на игры

Это стало понятно благодаря базе данных SteamDB. Цены изменились в воскресенье, 11 июля. Prey стала стоить больше на 300 рублей — купить игру получится только за 1299 рублей вместо 999. Fallout 4 подорожала не так значительно — на 40 рублей (стоит теперь 859 рублей).

А вот Wolfenstein: Youngblood потеряла в цене 100 рублей и оценена теперь в 899 рублей. RAGE 2 подешевела ещё существеннее — на 300 рублей. Купить её можно за 1699 рублей.