В российском Steam начали дорожать некоторые игры

Подорожали игры Fallout, Doom, Quake, Wolfenstein, а также Rogue Warrior, Hunted: The Demon's Forge, Commander Keen Complete Pack, HeXen, Arx Fatalis. В качестве примера издание Gametech приводит изменения стоимости игр Arx Fatalis и Fallout: New Vegas. Первая раньше стоила 99 рублей, а теперь её можно купить за 299 рублей. Вторая подорожала с 219 рублей до 399 рублей.

Сообщается, что стоимость новых игр издательства осталась прежней. Пока неизвестно, почему могло произойти повышение цен. На это могли повлиять и колебания курса рубля, и плановое изменение ценовой политики.