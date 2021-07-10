В российском Steam подорожали некоторые игры

Как пишут СМИ, в течение четырёх лет до недавнего времени цены на эти игры были неизменны. Dishonored 2 стоила 1149 рублей, а Dishonored: Death of the Outsider — 859 рублей. Теперь обе игры стоят 1299 рублей.

Официально о причинах подорожания ничего не сообщается. Однако журналисты предполагают, что дело в курсе рубля.

Вчера стало известно, что Microsoft в августе поднимет цены на свои продукты для корпоративных клиентов. Компания делает это, чтобы прайс-лист для российских заказчиков соответствовал оному для европейских.