В Ростове-на-Дону воссоздали Need For Speed в реальности

Для съёмок видеограф использовал камеру Sony A7 III и объектив Tamron 28-75. Он снимал реальные автомобили Toyota Celica, Subaru WRX STI, Honda Integra, Mazda RX-8, Toyota Supra, Mitsubishi Lancer Evolution VIII и Honda Integra Type R.

Съёмки проходили на улицах Ростова-на-Дону. Во время монтажа видеограф добавил элементы управления, музыку и звуки из Underground. Возможно, так выглядела бы обновлённая игра от EA, если бы вдруг компания решила сделать её перевыпуск. Ну, за исключением видов Ростова-на-Дону. И, скорее всего, с другими авто.