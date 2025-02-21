В сеть слили цену Nintendo Switch 2 — $399

Опубликовано 21 февраля 2025, 07:441 мин.
В сеть слили цену Nintendo Switch 2 — $399Ждем релиза в апреле
Будущая консоль Nintendo Switch 2, судя по свежему отчету аналитика Джуста ван Дрюнена, будет стоить $399.
Это на $100 дороже оригинальной модели и на $50 больше, чем версия Switch OLED.
По мнению эксперта, такая цена позволит Nintendo получать прибыль с продаж железа и при этом останется ниже стоимости более мощных портативных консолей.
Отметим, правда, что Nintendo традиционно делает ставку не на характеристики, а на уникальную игровую экосистему, что вряд ли отпугнет преданных фанатов.
Релиз Switch 2 почти подтвержден на 2 апреля. Консоль получит увеличенный дисплей, улучшенные магнитные стики Joy-Con и процессор NVIDIA Tegra T239 с графикой на архитектуре Ampere.
Ее мощность ожидается в районе 3.1 TFLOPS, а технология DLSS поможет обеспечивать стабильный геймплей в 1080p или даже 4K.