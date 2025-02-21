В сеть слили цену Nintendo Switch 2 — $399

Это на $100 дороже оригинальной модели и на $50 больше, чем версия Switch OLED.

По мнению эксперта, такая цена позволит Nintendo получать прибыль с продаж железа и при этом останется ниже стоимости более мощных портативных консолей.

Отметим, правда, что Nintendo традиционно делает ставку не на характеристики, а на уникальную игровую экосистему, что вряд ли отпугнет преданных фанатов.

Релиз Switch 2 почти подтвержден на 2 апреля. Консоль получит увеличенный дисплей, улучшенные магнитные стики Joy-Con и процессор NVIDIA Tegra T239 с графикой на архитектуре Ampere.

Ее мощность ожидается в районе 3.1 TFLOPS, а технология DLSS поможет обеспечивать стабильный геймплей в 1080p или даже 4K.